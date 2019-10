Названа примерная дата выхода PlayStation 5

Новая модель консоли от Sony будет официально называться PlayStation 5. Она поступит в продажу в конце 2020 года, сообщает PS блог.

"Едва ли эта новость стала для кого-то сюрпризом. Впрочем, для всех поклонников PlayStation мы решили сделать это подтверждение, — подчеркнули в компании.

В ближайший год Sony будет все чаще рассказывать о PlayStation 5.

"Однако и на PS4 вас ждет еще немало блокбастеров, среди которых Death Stranding, The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima, — добавили в команде PlayStation.Blog

С этим нельзя не согласиться. PS4 — это консоль в самом расцвете сил, способная порадовать отличными играми. Такими, например, которые стали любимыми для исполнительного директора Insomniac Games Теда Прайса.

Многие известные игры старой консольной эпохи также смогут снова порадовать геймеров, благодаря запатентированной для PS5 обратной совместимости.