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Игры
Консольные игры
11 ноября 21, 10:57
Выход игровой консоли Steam Deck задерживается на 2 месяца
Steam Deck
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Компания Valve на 2 месяца откладывает выход своей портативной игровой консоли Steam Deck. Ещё недавно планировалось приступить к первым поставкам в декабре этого года.
Но теперь, по оценкам Valve, первые заказы начнут доставлять в феврале 2022 года. Причиной тому стали проблемы с поставками компонентов.

«Мы сожалеем об этом – мы сделали всё возможное, чтобы обойти глобальные проблемы в цепочке поставок, но из-за нехватки материалов компоненты не достигают наших производственных мощностей вовремя, чтобы мы могли уложиться в наши первоначальные даты запуска», — заявила Valve.


Хотя Valve уточняет, что при формировании предыдущих планов она учитывала глобальные проблемы в цепочке поставок и заложила дополнительное время, чтобы избежать соответствующих рисков. Также компания сотрудничала с несколькими поставщиками компонентов. Но и это не позволило обойтись без задержек.

В результате этих изменений планов поставки Steam Deck для пользователей, оформивших предварительные заказы, смещаются примерно на один квартал. Для тех потребителей, которые оформляют заказы сейчас, по-прежнему отображается примерное время поставки «после второго квартала 2022 года».

Дефицит компонентов и перебои поставок оказали огромное влияние на технологическую отрасль. Консоли следующего поколения и видеокарты NVIDIA 30-й серии, как известно, трудно купить в течение года. А компания BMW заявила на прошлой неделе, что некоторые новые автомобили не будут иметь сенсорных экранов из-за нехватки чипов. Apple заявила, что за последний квартал компания потеряла $6 из-за ограничений цепочки поставок.

Кроме нехватки компонентов перед Valve также стоит задача наладить сотрудничество с разработчиками, чтобы они внесли необходимые изменения в свои проекты и обеспечили работоспособность игр для Windows на портативных компьютерах с Linux. Недавно мы сообщали, что удалось существенно улучшить совместимость с античитерским ПО.

Источник: The Verge
ITC.ua
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