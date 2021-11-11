Выход игровой консоли Steam Deck задерживается на 2 месяца

Но теперь, по оценкам Valve, первые заказы начнут доставлять в феврале 2022 года. Причиной тому стали проблемы с поставками компонентов.





«Мы сожалеем об этом – мы сделали всё возможное, чтобы обойти глобальные проблемы в цепочке поставок, но из-за нехватки материалов компоненты не достигают наших производственных мощностей вовремя, чтобы мы могли уложиться в наши первоначальные даты запуска», — заявила Valve.









Хотя Valve уточняет, что при формировании предыдущих планов она учитывала глобальные проблемы в цепочке поставок и заложила дополнительное время, чтобы избежать соответствующих рисков. Также компания сотрудничала с несколькими поставщиками компонентов. Но и это не позволило обойтись без задержек.





В результате этих изменений планов поставки Steam Deck для пользователей, оформивших предварительные заказы, смещаются примерно на один квартал. Для тех потребителей, которые оформляют заказы сейчас, по-прежнему отображается примерное время поставки «после второго квартала 2022 года».





Дефицит компонентов и перебои поставок оказали огромное влияние на технологическую отрасль. Консоли следующего поколения и видеокарты NVIDIA 30-й серии, как известно, трудно купить в течение года. А компания BMW заявила на прошлой неделе, что некоторые новые автомобили не будут иметь сенсорных экранов из-за нехватки чипов. Apple заявила, что за последний квартал компания потеряла $6 из-за ограничений цепочки поставок.





Кроме нехватки компонентов перед Valve также стоит задача наладить сотрудничество с разработчиками, чтобы они внесли необходимые изменения в свои проекты и обеспечили работоспособность игр для Windows на портативных компьютерах с Linux. Недавно мы сообщали, что удалось существенно улучшить совместимость с античитерским ПО.





Источник: The Verge