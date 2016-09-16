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14 сентября 16, 19:47
Стало известно когда же ждать Nintendo NX
Известная в кругах поклонников Nintendo инсайдер Эмили Роджерс сообщает, что раньше октября ждать презентации загадочной консоли Nintendo NX не имеет смысла. Приставку должны показать в следующем месяце, написала вчера она со ссылкой на своих информаторов. Ранее портал Eurogamer, разразившийся крупной статьей про NX, предполагал, что систему продемонстрируют в сентябре. Многие аналитики указывали на неделю проведения выставки Tokyo Game Show 2016, то есть 12-18 сентября.
Представитель Nintendo на состоявшейся двумя днями ранее закрытой конференции в рамках GameStop Expo 2016 отметил, что показ уже не за горами, но время еще не пришло. Это уже не первый подобный комментарий Nintendo. Компания изначально обещала рассказать про NX в 2016 году. Весной платформодержатель заявил, что приставка «с совершенно новой концепцией» выйдет во всем мире в марте 2017-го.
По неподтвержденным пока официально данным из разных источников, NX будет портативной и стационарной консолью в одном флаконе. Она использует картриджи и снабжена продвинутой системой вибрации, а ее боковины с кнопками и аналоговыми стиками могут отсоединяться и превращаться в небольшие отдельные полнофункциональные контроллеры с моушен-сенсорами.
В числе игр, подтвержденных для NX, уже значатся The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Dragon Quest XI и новая трехмерная игра в сериале Sonic the Hedgehog, также анонсированная для PlayStation 4 и Xbox One.
http://gamemag.ru