Стало известно когда же ждать Nintendo NX

Представитель Nintendo на состоявшейся двумя днями ранее закрытой конференции в рамках GameStop Expo 2016 отметил, что показ уже не за горами, но время еще не пришло. Это уже не первый подобный комментарий Nintendo. Компания изначально обещала рассказать про NX в 2016 году. Весной платформодержатель заявил, что приставка «с совершенно новой концепцией» выйдет во всем мире в марте 2017-го.





По неподтвержденным пока официально данным из разных источников, NX будет портативной и стационарной консолью в одном флаконе. Она использует картриджи и снабжена продвинутой системой вибрации, а ее боковины с кнопками и аналоговыми стиками могут отсоединяться и превращаться в небольшие отдельные полнофункциональные контроллеры с моушен-сенсорами.





В числе игр, подтвержденных для NX, уже значатся The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Dragon Quest XI и новая трехмерная игра в сериале Sonic the Hedgehog, также анонсированная для PlayStation 4 и Xbox One.





http://gamemag.ru