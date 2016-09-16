Mafia 3: Системные требования - Видео

Минимум 6 GB оперативной памяти и видеокарта уровня GTX 660 требуется, чтобы играть в Mafia 3 на низких настройках графики. 2K Games объявила системные требования новой части мафиозного экшн-шутера с видом от третьего лица. Среди рекомендуемых спецификаций числится видеоадаптер GeForce GTX 780.

Минимальные требования

Операционная система: Windows 7 64-bit

Процессор: Intel i5-2500K / AMD FX-8120

Оперативная память: 6GB

Видеокарта: AMD Radeon HD7870 / NVIDIA GeForce GTX 660

Видеопамять: 2GB

Винчестер: 50GB

Рекомендуемые требования:

Операционная система: Windows 7 64-Bit

Процессор: Intel i7-3770 / AMD FX 8350 4.0 Ghz

Оперативная память: 8 GB

Видеокарта: AMD Radeon R9 290X / NVIDIA GeForce GTX 780 или GeForce GTX 1060

Видеопамять: 4GB

Винчестер: 50GB

А это два наиболее новых ролика об игре Mafia 3. Один из них является телевизионной рекламой. На втором видео рассказывают об уникальном открытом мире, районы которого чуть ли не каждый раз будут радовать игрока новыми ситуациями, да еще и реагировать как-то необычно на главного героя, чего раньше никогда не было в подобных играх, заверяют разработчики из Hangar 13.