The Crew становится на данный момент наиболее крупным подарком от Ubisoft в честь 30-летнего юбилея компании. Вслед за Prince of Persia: Sands of Time, Splinter Cell и Rayman Origins данный рейсинг 2014 года совершенно бесплатно может получить каждый, забрав его на свой аккаунт Uplay с официального сайта.

Традиционно раздача продлится в течение месяца, после чего Ubi до конца года подарит еще три своих игры.