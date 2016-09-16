Steam: Демо PES 2017 для PC - Видео

Вместе с релизом PES 2017 Konami выпустила на PC и демоверсию своего футбольного симулятора. Скачать можно с официальной страницы игры в Steam. Так что перед покупкой у вас есть все возможности сравнить PES 2017 с FIFA 2017, демо которой также доступно, и сделать собственный выбор.
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