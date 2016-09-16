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16 сентября 16, 16:31
Remedy готовит новую кооперативную игру
Remedy
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Студия Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake, Quantum Break) объявила о новом своем направлении — кооперативе, акцент на который будет делаться в их совершенно новой пока еще не анонсированной игре.

Студия Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake, Quantum Break) объявила о новом своем направлении — кооперативе, акцент на который будет делаться в их совершенно новой пока еще не анонсированной игре. Проект разрабатывается на собственном движке Northlight и, несмотря на онлайн-составляющую,  должен порадовать игроков традиционной глубокой и интересной сюжетной историей. По крайней мере, разработчики обещают делать для этого все возможное.

Что это будет за игра, в каком жанре, от первого или от третьего лица и с каким сеттингом — все это станет известно чуть позже. Так что ждем официального анонса от Remedy.

Remedy

gameway.com.ua
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