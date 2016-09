4А Games представит новую космическую игру

Немного осталось ждать до официального анонса долгожданной новой игры от украинской студии 4А Games, которая базируется на Мальте. Разработчики уже в открытую выпускают загадочные тизеры, которые дают понять, что новинка будет с футуристическим сеттингом.

Как известно, ранее звучала информация, что 4А Games работают над двумя новыми играми, одна из которых должна была быть менее линейной и с более открытым миром, чем предыдущие работы студии.

Напомним, 4А Games отвечали за разработку популярных и успешных игр серии Metro.

What are we making, well here is a hand to work it out. More here: https://t.co/XrugugxbQH #4AGames pic.twitter.com/HflF3Z0sWw

