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16 сентября 16, 16:48
4А Games представит новую космическую игру
4А Games
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Немного осталось ждать до официального анонса долгожданной новой игры от украинской студии 4А Games, которая базируется на Мальте.

Немного осталось ждать до официального анонса долгожданной новой игры от украинской студии 4А Games, которая базируется на Мальте. Разработчики уже  в открытую выпускают загадочные тизеры, которые дают понять, что новинка будет с футуристическим сеттингом.

Как известно, ранее звучала информация, что 4А Games работают над двумя новыми играми, одна из которых должна была быть менее линейной и с более открытым миром, чем предыдущие работы студии.

Напомним, 4А Games отвечали за разработку популярных и успешных игр серии Metro.

What are we making, well here is a hand to work it out. More here: https://t.co/XrugugxbQH #4AGames pic.twitter.com/HflF3Z0sWw

— 4A Games (@4AGames) 15 вересня 2016 р.
gameway.com.ua
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