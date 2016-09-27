Tekken 7 выйдет без кроссплатформенного мультиплеера

Теперь стало известно, что файтинг Tekken 7, который был представлен на конференции Е3 2016, не сможет похвастать такой возможностью. Интересно, что причиной этого решения разработчиков стали не технические трудности, а обеспокоенность безопасностью игроков, о чём заявил в своём Twitter-аккаунте Кацухиро Харада.





Это не проблема обеспечить пользователей PlayStation 4, Xbox One и PC возможностью играть вместе, но такое решение не будет реализовано из-за потенциальных рисков, касающихся безопасности и репутации игроков на PC.



Напомним, релиз Tekken 7 для игровых приставок запланирован на начало 2017 года.





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