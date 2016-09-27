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26 сентября 16, 21:18
Tekken 7 выйдет без кроссплатформенного мультиплеера
Tekken 7
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Многие современные игры поддерживают кроссплатформенный многопользовательский режим, благодаря которому пользователи приставок Xbox One и PlayStation 4 могут играть друг с другом.
Теперь стало известно, что файтинг Tekken 7, который был представлен на конференции Е3 2016, не сможет похвастать такой возможностью. Интересно, что причиной этого решения разработчиков стали не технические трудности, а обеспокоенность безопасностью игроков, о чём заявил в своём Twitter-аккаунте Кацухиро Харада.

Это не проблема обеспечить пользователей PlayStation 4, Xbox One и PC возможностью играть вместе, но такое решение не будет реализовано из-за потенциальных рисков, касающихся безопасности и репутации игроков на PC.

Напомним, релиз Tekken 7 для игровых приставок запланирован на начало 2017 года.

http://4pda.ru/
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