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29 сентября 16, 16:47
Wasteland 3: первые скриншоты и подробности игры - Фото
Wasteland 3
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Wasteland 3 от inXile предложит игрокам отправиться в замороженный штат Колорадо, в котором люди живут, не зная, что происходит в остальном мире.

Wasteland 3 от inXile предложит игрокам отправиться в замороженный штат Колорадо, в котором люди живут, не зная, что происходит в остальном мире. Здесь забыты технологии, у жителей полно проблем, ситуацию усугубляют множество бандитских группировок. Главный герой — единственный из отряда рейнджеров попытается основать в Корорадо новую базу. Ему и его друзьям предстоит помогать окружающим, создавать себе репутацию с нуля, ведь в этих местах ранее никогда не слышали о рейнджерах. В Wasteland 3 добавят боевую технику, которая будет участвовать в битвах, а также факторы опасности окружающей среды. Усовершенствуют и систему диалогов.

Еще одним основным нововведением Wasteland 3 является возможность проходить кампанию в режиме мультиплеера с друзьями. При этом, если выбрать такой режим, игрокам будут открываться новые  задания и даже локации. Однако, заявляют разработчики, любителям одиночного прохождения не стоит расстраиваться — это по-прежнему лежит в основе проекта.

Несмотря на то, что разработка Wasteland 3 уже идет полным ходом, inXile все равно будет собирать деньги через краудфандинг. В частности, уже в октябре стартует кампания по сбору средств на площадке Fig.co. Релиз состоится на PC, Xbox One, PS4

Первые скриншоты игры (кликабельно):
gameway.com.ua
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