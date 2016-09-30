Call of Duty: Modern Warfare Remastered: Трейлер кампании

Вспомнить практически все про Call of Duty 4 можно, посмотрев трейлер его ремейка Modern Warfare Remastered с улучшенной графикой. На видео показывают кадры из одиночной кампании, но, как известно, в игре ожидается и полноценный мультиплеер. Будет забавно, если в многопользовательский режим Call of Duty: Modern Warfare Remastered будут играть больше игроков, чем в новую часть Infinite Warfare.

Переиздание шутера пока что можно получить только при покупке Legacy Edition Infinite Warfare. Будут ли MW Remastered продавать отдельно позже — пока неизвестно.

Релиз состоится 4 ноября.