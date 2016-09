Разработчик сэндбокс-RPG Kingdom Come: Deliverance — студия Warhorse — заключила сделку с Deep Silver для издательства дисковых версий Kingdom Come: Deliverance на все платформы: PC, Xbox One, PS4, а также цифровой консольной версии. При этом Warhorse самостоятельно будет издавать цифровую версию своего проекта на PC.

Дата выхода — 2017 год.

Проект будет поддерживать моды на PC. Один из них, с «ультра графикой», уже успел завоевать популярность: