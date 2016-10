Ubisoft не включает в Сезонный пропуск платные DLC

Ubisoft имеет все шансы заработать такую же репутацию «жадного издателя», как у ЕА, при этом еще более негативную. Издатель все чаще начинает внедрять практику выпуска дополнений, которые не входят в Сезонный пропуск их игр или даже в Золотое издание. В свою очередь игроки, купившие в свое время за немалые деньги «полный комплект», все больше возмущаются и чувствуют себя обманутыми.

Так Ubisoft действовала с The Crew. Перед выходом рейсинга в 2014-м году для предзаказа были доступны три издания: отдельно Игра, Сезонный пропуск и Золотое издание (Игра+Сезонный пропуск). Казалось бы, можно приобрести Gold Edition и спать спокойно, не переживая, что можно остаться без будущих дополнений.

Но не тут то было. В Сезонный пропуск The Crew входили лишь 12 новых автомобилей. Цена такого Season Pass на данный момент в Steam — $20.78 при стоимости игры $28.60 (правда сейчас действует акция, по которой игру можно еще успеть получить бесплатно, но она ограничена лишь одним месяцем).

Зато уже в ноябре 2015 года Ubisoft выпускает дополнение Wild Run, добавляющее в игру мотоциклы, несколько автомобилей и внутриигровой чемпионат The Summit. Ожидания фанатов были напрасны — этот DLC не входил в состав Сезонного пропуска. Ubisoft решила продавать его отдельно, причем за немалые деньги. На момент выхода Wild Run в розничной сети нашего региона он стоил приблизительно на сто гривен дороже, чем сама игра. Сейчас цена дополнения в Steam — $20.78.

В это же время Ubisoft выпускает новое «полное издание» — The Crew Complete Edition. Ну уж тут точно можно было быть уверенным, что владеешь всем возможным контентом по игре, думали игроки. Но снова нет.





В ноябре 2016 года Ubi запустит в продажу DLC Calling All Units. Нет, оно не входит ни в Сезонный пропуск, ни в Золотое издание, ни в Полное издание. Платить за него нужно снова отдельно. Цена в Steam — $21.71.





В состав Calling All Units войдет новый режим «гонщики против полицейских», новые автомобили, 12 заданий и «улучшенный ИИ полиции» (да, теперь и за это тоже нужно платить). Остается открытым вопрос, как будет называться очередное полное издание игры — The Crew Definitely Complete Edition?









Итого, если вы желаете играть в полную версию игры The Crew со всем важным контентом, при покупке в Steam комбинированного издания будьте готовы отдать около 1700 гривен. Если покупать Uplay версию с сайта Ubisoft, где уже учтены региональные цены, то выйдет около 2000 гривен при переводе по курсу с рублевой валюты.





Anno 2205 — та же тактика





С гонками закончили, перейдем к другому проекту Ubisoft — стратегии Anno 2205. Игра вышла в 2015, к ней также прилагался Сезонный пропуск. Существует и Золотое издание. Тот, кто купил Season Pass, лишь только на днях с удивлением узнал, что новое дополнение Frontiers, вышедшее вчера, придется покупать отдельно. Цена в Steam — $8.32 (216 грн), в Uplay — 699 рублей (около 285 грн). Естественно большинство отзывов на странице от пользователей связаны с возмущением о не включении DLC в Сезонный пропуск.









При этом в СП, который стоит в Uplay около 530 грн при стоимости самой игры 625 грн, вошли всего два DLC: Orbit и Tundra.





Как итог, полная версия игры при покупке в Uplay — 1440 грн, в Steam — 1237 грн.





И это далеко не популярный суперхит с 95% положительных отзывов.





Что дальше?





Ubisoft снижает важность Сезонного пропуска, включая в него все меньше дополнительного контента для своих проектов, выпуская при этом отдельные платные дополнения с довольно высокими ценами — на уровне с самой игрой. Тогда как в свое время Сезонный пропуск и был придуман для того, чтобы игроки имели возможность сразу приобрести все DLC, которые только планируются к выходу. Мало того, что практически все издатели нынче и так привыкли «резать» игры на базовую версию и многочисленные платные DLC, засовывая их в сезонный пропуск, так Ubi, кажется, идет еще дальше. В то же время защитники подобной тактики Ubisoft особо плохого ничего не видят. Мол, на то он и Сезонный пропуск, что дает доступ к контенту буквально «на сезон», то есть на год. А дальше разработчики вправе выпускать отдельные дополнения и просить за них деньги.





Впереди у Ubi Watch Dogs 2, For Honor, новый South Park, Ghost Recon Wildlands. Будет ли так же действовать издатель по отношению к будущим проектам, покажет время.





А вы как считаете, к чему приведет эта тенденция?