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5 октября 16, 19:58
Геймплей Ghost Recon Wildlands - Видео
Ghost Recon Wildlands
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Для особо терпеливых Ubisoft предусмотрела стиль скрытного выполнения заданий в Ghost Recon Wildlands — новом тактическом кооперативном шутере в открытом мире с видом от третьего лица.

На видео разработчики демонстрируют одну из миссий по похищению важного персонажа с базы картеля. При этом каждый выполняет свои задачи: один подкрадывается к жертве, второй обеспечивает прикрытие, третий транспорт, четвертый, к примеру, может закладывать взрывчатки, чтобы отвлечь противников при отходе, отключить генератор, чтобы не было возможности вызвать подкрепление. Или освободить пленников, которые представляют отдельную фракцию повстанцев  и могут тоже пригодиться: враг врага — друг «призраков».

В то же время Ubisoft отмечает, что всю игру можно пройти одному без кооператива, умело раздавая приказы ИИ-напарникам.

Ghost Recon Wildlands выйдет в марте 2017 года.

http://gameway.com.ua/


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