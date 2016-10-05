Геймплей Ghost Recon Wildlands - Видео

На видео разработчики демонстрируют одну из миссий по похищению важного персонажа с базы картеля. При этом каждый выполняет свои задачи: один подкрадывается к жертве, второй обеспечивает прикрытие, третий транспорт, четвертый, к примеру, может закладывать взрывчатки, чтобы отвлечь противников при отходе, отключить генератор, чтобы не было возможности вызвать подкрепление. Или освободить пленников, которые представляют отдельную фракцию повстанцев и могут тоже пригодиться: враг врага — друг «призраков».

В то же время Ubisoft отмечает, что всю игру можно пройти одному без кооператива, умело раздавая приказы ИИ-напарникам.

Ghost Recon Wildlands выйдет в марте 2017 года.

http://gameway.com.ua/

