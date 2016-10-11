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11 октября 16, 17:24
Gears of War 4 на Unreal Engine 4 - Видео
Gears of War 4
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Эксперты Digital Foundry проанализировали Gears of War 4, который выходит сегодня, и пришли к выводу, что это первый шедевр, созданный на движке Unreal Engine 4 в плане графических возможностей и производительности на Xbox One.

Эксперты Digital Foundry проанализировали Gears of War 4, который выходит сегодня, и пришли к выводу, что это первый шедевр, созданный на движке Unreal Engine 4 в плане графических возможностей и производительности на Xbox One.

The Coalition проделали отличную работу — на видео вы можете сами посмотреть на качество изображения и визуальных эффектах. DF также подробно разбирает разные настройки графики на PC, где можно регулировать почти все. Уточним,  Gears of War 4 доступна для пользователей Windows 10.

Помимо достижений в технологичном плане, у новой игры все в порядке и с оценками професиональных критиков. Средний балл на Metacritic достигает 84 очков, при этом Game Informer ставит 93, Eurogamer рекомендует Gears of War 4 к покупке, Destructoid оценил игру на 80 по стобалльной системе. Gamespot ставит 70, очень хвалит мультиплеер, но критикует сценарий и сюжетную историю.
gameway.com.ua
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