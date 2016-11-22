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22 ноября 16, 16:03
The Division - Survival DLC: Релизный трейлер - Видео
The Division
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Survival (Выживание) — второе масштабное дополнение к игре Tom Clancy’s The Division, которое добавляет новый одноименный режим.

Survival (Выживание) — второе масштабное дополнение к игре Tom Clancy’s The Division, которое добавляет новый одноименный режим. Релиз DLC состоится уже 22 ноября на PC и Xbox One, владельцы PS4 смогут в него поиграть, начиная с 20 декабря.

В The Division — Survival DLC группам игроков предстоит справляться с холодом, голодом и другими опасностями на пути к центру Манхеттена, где можно раздобыть лекарство от смертельной болезни.
gameway.com.ua
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