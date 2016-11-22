The Division - Survival DLC: Релизный трейлер - Видео

Survival (Выживание) — второе масштабное дополнение к игре Tom Clancy’s The Division, которое добавляет новый одноименный режим. Релиз DLC состоится уже 22 ноября на PC и Xbox One, владельцы PS4 смогут в него поиграть, начиная с 20 декабря.

В The Division — Survival DLC группам игроков предстоит справляться с холодом, голодом и другими опасностями на пути к центру Манхеттена, где можно раздобыть лекарство от смертельной болезни.