Старт The Walking Dead: A New Frontier

Третий сезон популярной адвенчуры «Ходячие мертвецы» под названием The Walking Dead: A New Frontier стартует 20 декабря на PC, Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3. В Steam уже открыт предзаказ — со скидкой 10% игра обойдется вам в $13.49.

Всего ожидается пять эпизодов адвенчуры, которая расскажет о немного повзрослевшей Клементайн и ее новом друге Хавьере (Javier). В Telltale говорят, в истории The Walking Dead: A New Frontier «каждый выбор может стать последним для героев».

Как известно, ранее критики The Walking Dead сетовали на иллюзорность нелинейности в игре. Якобы, что бы вы не делали, сюжет от этого меняется лишь косметически. Удастся ли что-то изменить в этом плане в третьем сезоне, узнаем уже скоро.

Геймплейный трейлер The Walking Dead: A New Frontier покажут 1 декабря во время церемонии The Game Awards.

А это — официальный тизер сезона с Е3 2016.