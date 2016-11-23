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23 ноября 16, 17:51
Старт The Walking Dead: A New Frontier
The Walking Dead: A New Frontier
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Третий сезон популярной адвенчуры «Ходячие мертвецы» под названием The Walking Dead: A New Frontier стартует 20 декабря на PC, Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3.

Третий сезон популярной адвенчуры «Ходячие мертвецы» под названием The Walking Dead: A New Frontier стартует 20 декабря на PC, Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3. В Steam уже открыт предзаказ — со скидкой 10% игра обойдется вам в $13.49.

Всего ожидается пять эпизодов адвенчуры, которая расскажет о немного повзрослевшей Клементайн и ее новом друге Хавьере (Javier).  В Telltale говорят, в истории  The Walking Dead: A New Frontier «каждый выбор может стать последним для героев».

Как известно, ранее критики The Walking Dead сетовали на иллюзорность нелинейности в игре. Якобы, что бы вы не делали, сюжет от этого меняется лишь косметически. Удастся ли что-то изменить в этом плане в третьем сезоне, узнаем уже скоро.

Геймплейный трейлер The Walking Dead: A New Frontier покажут 1 декабря во время церемонии The Game Awards.

А это — официальный тизер сезона с Е3 2016.
gameway.com.ua
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