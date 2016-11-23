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23 ноября 16, 17:53
Titanfall 2 Angel City’s Most Wanted DLC: детали дополнения
Titanfall 2 Angel City’s Most Wanted DLC
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Angel City’s Most Wanted - так называется первое дополнение к шутеру Titanfall 2, которое выйдет для всех 3 декабря

Angel City’s Most Wanted — так называется первое дополнение к шутеру Titanfall 2, которое выйдет для всех 3 декабря (30 ноября — для предзаказавших игру). DLC добавит переработанную карту из первой части «Город ангелов», Элитный пистолет, наборы для кастомизации титанов (Ion: Refraction Lens, Scorch: Scorched Earth, Northstar: Threat Optics, Tone: Burst Loader, Legion: Hidden Compartment, Ronin: Phase Reflex), экран статистики.

Еще одним важным нововведением Angel City’s Most Wanted является внедрение внутриигрового магазина. Но не пугайтесь, Respawn заверяет, что в нем не будет ни одной вещи, которая даст какое-либо преимущество на поле боя. Все предметы за деньги — исключительно косметические, даже два продаваемых Прайм Титана просто выглядят по-другому, но функционируют точно так же, как и базовые титаны.

Как известно, все дополнения для Titanfall 2 являются бесплатными. Игра не содержит Сезонного пропуска.
gameway.com.ua
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