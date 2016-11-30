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30 ноября 16, 18:01
Rainbow Six: Siege: Подробности нового сезонного пропуска
Rainbow Six: Siege
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Year 2 Pass — именно так называется новый Сезонный пропуск для многопользовательского шутера Rainbow Six: Siege на 2017 год.

Year 2 Pass — именно так называется новый Сезонный пропуск для многопользовательского шутера Rainbow Six: Siege на 2017 год. Комплект уже продают на всех платформах, включая Steam (где цена установлена на уровне $29.53).

В комплект входит 8 оперативников (по два на каждый сезон), 8 элементов кастомизации экипировки, значок R6 Carbon, 600 R6 кредитов. Кроме того Year 2 Pass дает 10% скидку на покупки во внутреннем магазине Rainbow Six: Siege, доступ к новым оперативникам на 7 дней раньше остальных, испытаниям с двойным опытом.
gameway.com.ua
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