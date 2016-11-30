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30 ноября 16, 18:02
В GTA 4 исправили баг с вертолетом спустя 8 лет
gta 4
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Восемь лет потребовалось студии Rockstar, чтобы наконец-то исправить баг с вертолетом в финальной миссии GTA 4 при fps выше 60-ти, из-за которого невозможно пройти игру.

Восемь лет потребовалось студии Rockstar, чтобы наконец-то исправить баг с вертолетом в финальной миссии GTA 4 при fps выше 60-ти, из-за которого невозможно пройти игру. Если ранее игрокам приходилось применять странные методы для того, чтобы решить проблему самостоятельно (архивируя во время игры огромные массивы файлов, к примеру), то теперь глюк исправляется новым официальным патчем для Grand Theft Auto 4.

Кроме этого, обновление позволяет игре правильно распознать новые ОС Windows 8.1 и 10, исправляет баг с неправильным определением использования памяти на современных видеокартах, а также немного улучшает оптимизацию.

Со всеми изменениями, которые в GTA 4 вносит патч 8, вы можете ознакомиться на официальном сайте.
gameway.com.ua
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