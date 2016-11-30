Релиз Cities: Skylines — Natural Disasters (трейлер) - Видео

Paradox объявила о запуске в открытую продажу Natural Disasters, своего нового дополнения к игре Cities: Skylines.

Ранее вы уже имели возможность посмотреть около получаса чистого геймплея DLC. Напомним, Natural Disasters добавляет в игру катаклизмы (цунами, массовые пожары, торнадо, землетрясение) и предоставляет игрокам инструментарий для оперативной реакции на катастрофы, чтобы спасти город или минимизировать последствия.

Пока что это самое дорогое дополнение к Cities: Skylines, цена которого на 1 доллар превышает предыдущие Snowfall и After Dark. DLC продают за $9.99