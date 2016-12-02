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2 декабря 16, 18:21
BioWare впервые показала геймплей Mass Effect: Andromeda
Mass Effect: Andromeda
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Дебютный настоящий геймплейный трейлер Mass Effect: Andromeda представили ЕА и BioWare во время The Game Awards 2016, церемония которой прошла сегодня ночью.

Дебютный настоящий геймплейный трейлер Mass Effect: Andromeda представили ЕА и BioWare во время The Game Awards 2016, церемония которой прошла сегодня ночью. На видео можно наблюдать некоторые сцены игрового процесса, диалоги, поездки на шестиколесном Номаде по поверхностям планеты, применение различных гаджетов, перестрели и даже битвы с мини-боссами.

Релиз Mass Effect: Andromeda состоится весной 2017 года.
gameway.com.ua
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