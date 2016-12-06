Death Stranding будет на движке Decima - Видео

Kojima Productions не может делать свои игры на Fox Engine, права на который остались у Konami, однако для Death Stranding нашли подходящий движок. Кодзима будет работать с Decima от Guerilla Games, известной по серии Killzone. На этой же технологии разрабатывается и Horizon Zero Dawn, и Хидэо вроде как вполне доволен ее возможностями. Говорит, его особенно впечатлило, что Guerilla отдали ему полный исходный код движка сразу же, без каких-либо контрактов.

Тем временем Кодзима поделился и некоторыми деталями Death Stranding. Естественно, рассказал немного, почти ничего, однако упомянул, что Мадс Миккельсен является общим главным злодеем, а персонаж Нормана Ридуса — главным героем. Они оба будут озвучивать и играть своих персонажей. Тогда как Гильермо дель Торо представлен в игре в виде 3D модели — озвучивать и играть его будет другой человек. Кодзима говорит, не хочет отвлекать своего друга от собственных важных проектов.

Кроме того, в Death Stranding будут и женские персонажи, но про них разработчик пока молчит.