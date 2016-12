Assassin’s Creed 3 станет последней бесплатной игрой от Ubi

Стать владельцем лицензионной версии Assassin’s Creed 3 может каждый, перейдя на сайт Ubisoft Club и активировав игру на Uplay аккаунте. На этом подарки от Ubi по случаю 30-летнего юбилея компании заканчиваются.

Напомним, начиная с июня этого года игрокам бесплатно раздали Prince of Persia: Sands of Time, Splinter Cell, Rayman Origins, The Crew, Beyond Good and Evil, Far Cry Blood Dragon. Assassin’s Creed 3 будут раздавать до конца декабря.