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9 декабря 16, 17:35
South Park: The Fracture But Whole: супергерои (трейлер)
South Park: The Fracture But Whole
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Новый трейлер South Park: The Fracture But Whole посвящен главным персонажам в игре и их суперспособностям.

Новый трейлер South Park: The Fracture But Whole посвящен главным персонажам в игре и их суперспособностям. Узнайте больше о героях, которым вновь предстоит спасти Южный парк от масштабной угрозы.

Как известно, South Park: The Fracture But Whole является сиквелом довольно успешной South Park: The Stick of Truth от Obsidian Entertainment. Только теперь игра разрабатывается собственной студией Ubisoft San Francisco. При этом в разработке по-прежнему принимают участие создатели мультсериала Трей Паркер и Мэтт Стоун.

Релиз новой игры запланирован на начало 2017 года.
gameway.com.ua
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