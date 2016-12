South Park: The Fracture But Whole: супергерои (трейлер)

Новый трейлер South Park: The Fracture But Whole посвящен главным персонажам в игре и их суперспособностям. Узнайте больше о героях, которым вновь предстоит спасти Южный парк от масштабной угрозы.

Как известно, South Park: The Fracture But Whole является сиквелом довольно успешной South Park: The Stick of Truth от Obsidian Entertainment. Только теперь игра разрабатывается собственной студией Ubisoft San Francisco. При этом в разработке по-прежнему принимают участие создатели мультсериала Трей Паркер и Мэтт Стоун.

Релиз новой игры запланирован на начало 2017 года.