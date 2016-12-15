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15 декабря 16, 13:27
BigBen Interactive будет делать Test Drive Unlimited 3
Test Drive Unlimited 3
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У франшизы Test Drive Unlimited теперь новый владелец — компания BigBen Interactive объявила о покупке прав на бренд у Atari, которая переживает трудные времена (особенно учитывая провал нового Roller Coaster Tycoon).

У франшизы Test Drive Unlimited теперь новый владелец — компания BigBen Interactive объявила о покупке прав на бренд у Atari, которая переживает трудные времена (особенно учитывая провал нового Roller Coaster Tycoon). При этом Atari сможет получать прибыль со всех предыдущих игр серии Test Drive. К слову, выпущенная в 2011-м году TDU 2 продалась тиражом 1.8 млн копий.

Что касается BigBen Interactive, то этот издатель известен по серии игр WRC (раллийный симулятор), также занимался распространением украинской Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter от студии Frogwares и ряда других игр. Компания уже объявила о планах выпустить новую часть TDU.

От редакции добавим, что Test Drive Unlimited 3 является одним из самых ожидаемых проектов в жанре гонок. По данным статистики, поисковые запросы про эту игру стабильно входят в ТОП наиболее востребованных тем среди пользователей.
gameway.com.ua
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