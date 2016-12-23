Геймеры недовольны платными DLC для Civilization 6

Только 5% положительных пользовательских отзывов смогло заработать первое дополнение Vikings Scenario Pack для Civilization 6. У второго DLC Poland Civilization and Scenario Pack результат лучше, но все равно далек от хорошего — 58% положительных отзывов.

Дополнения продают за $2.99 каждое (в Европе — по 5 евро), и игроки уверенны, это слишком много за тот малый объем контента (по одному сценарию), который предлагается в DLC. Пользователи также возмущаются тем, что эти дополнения входят в Deluxe версию, в которой геймерам обещали 4 дополнения после выхода. Естественно, покупатели Deluxe рассчитывали на контент уровня Brave New World или Gods and Kings для Civ5. Однако увидев, что на самом деле добавили в Civilization 6, сделали вывод, что таким образом Firaxis просто пытается халтурно сдержать свое обещание.