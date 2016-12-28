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28 декабря 16, 15:21
Star Citizen обновлена до версии Alpha 2.6 - Видео
Star Citizen
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У Star Citizen очередное большое обновление - игра перешла на стадию Alpha 2.6.

У Star Citizen очередное большое обновление — игра перешла на стадию Alpha 2.6. Вместе с апдейтом в проект добавили FPS модуль Star Marine с двумя режимами (дэсматч и контроль точек на двух картах), режим Pirate Swarm, четыре новых корабля и внесли множество других изменений и нововведений.

Все подробности патча Alpha 2.6 описаны на официальном сайте.

Кстати, разработчики Star Citizen из Cloud Imperium Games заявили об использовании движка Lumberyard от Amazon, который оказался для них очень удобным в плане интеграции социальных функций. Напомним, ранее при разработке игры был задействован CryEngine.


gameway.com.ua
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