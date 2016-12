Игры на январь 2017 в PS Plus

В первый месяц нового года Sony решила отблагодарить подписчиков PS Plus следующими играми, которые станут доступны в январе:

Day of The Tentacle Remastered, PS4 (Cross buy on PS Vita)

This War of Mine: The Little Ones, PS4 Blazerush, PS3

The Swindle, PS3 (Cross Buy on PS4 and PS Vita)

Azkend 2, PS Vita Titan Souls, PS Vita (Cross Buy on PS4)