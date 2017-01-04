Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.42
USD
27.19
RUB
0.45
EUR
28.28
USD
27.05
RUB
0.45
EUR
29.03
USD
27.55
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
3 января 17, 19:03
Творцы Survarium планируют co-op прохождение миссий
Survarium
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Разработчики MMO-шутера Survarium поделились итогами своей работы в 2016-м и планами на нынешний 2017 год.

Разработчики MMO-шутера Survarium поделились итогами своей работы в 2016-м и планами на нынешний 2017 год. Среди своих достижений, авторы игры назвали ряд геймплейных нововведений: оружейные модули, режим “Охота за артефактом”, тактические спецсредства, озвученные быстрые команды, новый пользовательский интерфейс, изменения в системе лиг игроков, ежедневные задания и награды за вход в игру, внедрение античита BattlEye.

«Также это новое оружие, среди которого особняком стоят пистолеты, которым мы уделили внимание в недавних обновлениях», — отметили в студии Vostok Games.

Одним из главных нововведений, запланированных на этот год, разработчики называют режим co-op. Его появление станет возможным благодаря внедрению в игру ботов.

«Первым шагом, используя компьютерных противников, мы хотим дать вам возможность попробовать себя в совместном (co-op) прохождении миссий на специально подготовленных картах. Далее мы планируем совершенствовать возможность компьютерных противников и добавлять новые типы персонажей, включая животных и мутантов, что позволит нам улучшить PvE-составляющую в будущем», — рассказали разработчики Survarium в своем новогоднем обращении к игрокам.
gameway.com.ua
Ещё по теме:
Первые скриншоты Survarium
Survarium: Новые скриншоты
Фото: Новые скриншоты Survarium
Видео: локация Школа и группировка Черный Рынок в Survarium
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Игры на январь 2017 в PS Plus
noimageStar Citizen обновлена до версии Alpha 2.6 - Видео
noimageГеймеры недовольны платными DLC для Civilization 6
noimageThe Witcher 2017: Эротический календарь уже в продаже - Фото
noimageBigBen Interactive будет делать Test Drive Unlimited 3
Лента новостей