Творцы Survarium планируют co-op прохождение миссий

Разработчики MMO-шутера Survarium поделились итогами своей работы в 2016-м и планами на нынешний 2017 год. Среди своих достижений, авторы игры назвали ряд геймплейных нововведений: оружейные модули, режим “Охота за артефактом”, тактические спецсредства, озвученные быстрые команды, новый пользовательский интерфейс, изменения в системе лиг игроков, ежедневные задания и награды за вход в игру, внедрение античита BattlEye.

«Также это новое оружие, среди которого особняком стоят пистолеты, которым мы уделили внимание в недавних обновлениях», — отметили в студии Vostok Games.

Одним из главных нововведений, запланированных на этот год, разработчики называют режим co-op. Его появление станет возможным благодаря внедрению в игру ботов.

«Первым шагом, используя компьютерных противников, мы хотим дать вам возможность попробовать себя в совместном (co-op) прохождении миссий на специально подготовленных картах. Далее мы планируем совершенствовать возможность компьютерных противников и добавлять новые типы персонажей, включая животных и мутантов, что позволит нам улучшить PvE-составляющую в будущем», — рассказали разработчики Survarium в своем новогоднем обращении к игрокам.