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12 января 17, 19:39
Conan Exiles: системные требования -Видео
Conan Exiles
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Funcom объявила минимальные и рекомендуемые системные требования их Survival MMO Conan Exiles, которая выйдет в Раннем доступе Steam уже 31 января.

Funcom объявила минимальные и рекомендуемые системные требования их Survival MMO Conan Exiles, которая выйдет в Раннем доступе Steam уже 31 января.

Минимальные

OС: Windows 7 64 Bit/Windows 8 64 Bit/Windows 10 64 Bit
Процессор: Intel Core i3 3.0 GHz или AMD эквивалент
Оперативная память: 4 GB RAM
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 660 (2GB) или AMD эквивалент
DirectX: Version 11
Интернет: Широкополосное соединение
Винчестер: 35 GB

Рекомендуемые (для ультра-настроек графики)

OС: Windows 7 64 bit/Windows 8 64 bit/Windows 10 64 bit
Процессор: Intel Core i5/i7 3.0 GHz или AMD эквивалент
Оперативная память: 8 GB RAM
Видеокарта: nVidia GeForce GTX 1070 или AMD эквивалент
DirectX: Version 11
Интернет: Широкополосное соединение
Винчестер: 35 GB

Одной из главных составляющих Conan Exiles является строительство, и в этой игре, по заявлению разработчиков, они постарались сделать его максимально свободным. К примеру, возводить строения, в которых будет храниться ваше богатство и располагаться мастерские, можно даже на скалах.
gameway.com.ua
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