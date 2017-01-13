Conan Exiles: системные требования -Видео

Funcom объявила минимальные и рекомендуемые системные требования их Survival MMO Conan Exiles, которая выйдет в Раннем доступе Steam уже 31 января.

Минимальные

OС: Windows 7 64 Bit/Windows 8 64 Bit/Windows 10 64 Bit

Процессор: Intel Core i3 3.0 GHz или AMD эквивалент

Оперативная память: 4 GB RAM

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 660 (2GB) или AMD эквивалент

DirectX: Version 11

Интернет: Широкополосное соединение

Винчестер: 35 GB

Рекомендуемые (для ультра-настроек графики)

OС: Windows 7 64 bit/Windows 8 64 bit/Windows 10 64 bit

Процессор: Intel Core i5/i7 3.0 GHz или AMD эквивалент

Оперативная память: 8 GB RAM

Видеокарта: nVidia GeForce GTX 1070 или AMD эквивалент

DirectX: Version 11

Интернет: Широкополосное соединение

Винчестер: 35 GB

Одной из главных составляющих Conan Exiles является строительство, и в этой игре, по заявлению разработчиков, они постарались сделать его максимально свободным. К примеру, возводить строения, в которых будет храниться ваше богатство и располагаться мастерские, можно даже на скалах.