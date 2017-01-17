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16 января 17, 16:22
Resident Evil 7: Первые детали Сезонного пропуска
Resident Evil 7
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Resident Evil 7 уже обзавелся Сезонным пропуском, который предоставит игрокам доступ к будущим дополнениям. Кстати, некоторую информацию о DLC Capcom уже сообщила.

Resident Evil 7 уже обзавелся Сезонным пропуском, который предоставит игрокам доступ к будущим дополнениям. Кстати, некоторую информацию о DLC Capcom уже сообщила.

Так, релиз всех дополнений состоится в течение 2017 года. DLC войдут в состав двух частей так называемых «Вырезанных материалов», однако один дополнительный эпизод разработчики решили отделить. У него еще даже нет названия и, скорее всего, это будет каким-то существенным сюжетным дополнением.

Что касается других эпизодов для Resident Evil 7, то они распределены следующим образом:

Вырезанные материалы, часть 1:
- «Кошмар»;
- «Спальня» и «Итан должен умереть».

Вырезанные материалы, часть 2:
- «21»;
- «Дочери» и «55-й день рождения Джека».

Отдельный эпизод, о котором речь шла выше, выйдет последним.

Как известно, запуск Resident Evil 7 состоится 24 января на PC, PS4, Xbox One.
gameway.com.ua
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