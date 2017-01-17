Conan Exiles позволила создавать моды

Полную поддержку модов в Conan Exiles с момента ее релиза обещает Funcom. С помощью специального редактора энтузиасты смогут создавать новых монстров, оружие, влиять на другие геймплейные особенности. К тому же можно будет создать выделенный сервер или взять в аренду и настроить его по-своему. К примеру, включить или выключить PvP, отключить песчаные бури, изменить настройки цикла дня и ночи и прочее.

Также обещают интеграцию со Steam Workshop, что сделает пользование модами максимально удобным.

Conan Exiles выйдет в раннем доступе Steam 31 января.