Codemasters представляет гонки Micro Machines World Series

Микро машинки возвращаются на экраны мониторов (и телевизоров) вместе с новой игрой от Codemasters — Micro Machines World Series. С онлайн мультиплеером для 12 игроков, 12 автомобилями, локациями кухни, сада, мастерской и др.

При этом разработчики обещают современную HD графику, которой на пару с геймплеем можно будет насладиться в режимах Гонки, Гонки на выбывание, на боевых аренах, сражаясь за захват флага или трон короля горы.

Релиз Micro Machines World Series состоится 21 апреля этого года на PC, PS4, Xbox One.