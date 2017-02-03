Star Wars Battlefront 2 с героями разных эпох выйдет осенью

EA в очередной раз заявила, что в этом году их главным шутером, который выйдет осенью, будет Star Wars Battlefront 2. На сей раз в игре появится одиночная сюжетная кампания, чего не было в предыдущей части, а многопользовательский режим порадует фанатов героями из разных эпох саги Звездных войн. Их список значительно расширится благодаря новым фильмам «Пробуждение силы» и «Изгой-Один». Обещают и больше разнообразных локаций.

За разработку Star Wars Battlefront 2 отвечают студии DICE, Criterion и Motive.