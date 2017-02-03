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1 февраля 17, 18:08
Star Wars Battlefront 2 с героями разных эпох выйдет осенью
Star Wars Battlefront
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EA в очередной раз заявила, что в этом году их главным шутером, который выйдет осенью, будет Star Wars Battlefront 2.

EA в очередной раз заявила, что в этом году их главным шутером, который выйдет осенью, будет Star Wars Battlefront 2. На сей раз в игре появится одиночная сюжетная кампания, чего не было в предыдущей части, а многопользовательский режим порадует фанатов героями из разных эпох саги Звездных войн. Их список значительно расширится благодаря новым фильмам «Пробуждение силы» и «Изгой-Один». Обещают и больше разнообразных локаций.

За разработку Star Wars Battlefront 2 отвечают студии DICE, Criterion и Motive.
gameway.com.ua
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