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6 апреля 17, 12:43
Warner Bros. работает над игрой по мотивам Гарри Поттера
Гарри Поттер
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Будущая ролевая игра будет основана на вселенной "поттерианы".
Будущая ролевая игра будет основана на вселенной "поттерианы".

Компания Warner Bros. Games разрабатывает игру по мотивам вселенной "Гарри Поттера", передает Metro. Предполагается, что игра будет посвящена главному герою "поттерианы".

Издание сообщает, что в настоящее время "Гарри Поттер" является крупнейшим брендом WB, а потому поклонники логично полагают, что новая игра будет посвящена именно ему.

Warner Bros. владеет правами на создание игры о Гарри Поттере, и это единственная крупная лицензия касательно "поттерианы", которой компания пока что не воспользовалась.

Недавно Warner Bros. Games опубликовала список вакансий, среди которых сценарист, ведущий аниматор и художник окружения. По части вакансии сценариста отмечено, что компании ищет "талантливого рассказчика с глубоким пониманием британской культуры, готового задать британскую аутентичность всему тону проекта".

Ранее Корреспондент.net сообщал, что Warner Bros. снимет продолжение "Гарри Поттера". В основу фильма ляжет сюжет пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя".
 
Korrespondent
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