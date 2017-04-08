Xbox Scorpio: Все характеристики новой консоли

Xbox: Project Scorpio (не финальное название) вырывается вперед в гонке технологий и оставляет позади PS4 Pro. Объявленные компанией Microsoft характеристики новой консоли подтверждают, что их продукт на данный момент является наиболее мощным и привлекательным для представителей индустрии. Более того, они надеются «вернуть разработчиков», которые «ушли» к Sony с момента выпуска PS4. При этом заявляют, что Xbox: Project Scorpio создана и настроена таким образом, чтобы максимально облегчить разработку высокотехнологичных игр с достижением высокой производительности — и в этом их преимущество над конкурентами.

Консоль способна воспроизводить игры в родном разрешении 4K с 60fps и поддержкой HDR. Старые игры для Xbox One также получат некоторые преимущества на Scorpio — улучшенную фильтрацию текстур, прирост fps, повышенное разрешение, которое, правда, для достижения максимальной производительности может снижаться в реальном времени, более быструю загрузку.

Что внутри новинки от Microsoft в сравнении с PS4 Pro (источник — Eurogamer):

А так, к примеру, выглядит порт Forza Motorsport 6 на Scorpio в 4К (кликабельно):

Руководство Microsoft уже заявило, что в компании готовы идти на риски и менять модель выпуска консолей на рынок. Готовы слушать геймеров, которые хотят получать новые технологии быстрее. При этом приводят пример тех же самых смартфонов, которые люди покупают каждые год-два и при этом могут пользоваться улучшенным и более мощным программным обеспечением. Мол, нынче невозможно запираться в одной коробке на 5-6 лет, как это было раньше — прогресс идет гораздо быстрее.

Так что, похоже, скоро пользователям придется каждые два года тратить сотни долларов на покупку более мощной версии консоли от Microsoft или Sony в погоне за лучшей в играх. Станет ли PC более выгодной платформой при таких обстоятельствах, покажет время и наличие достойных эксклюзивов как на PlayStation, так и Xbox.