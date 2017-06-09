Авторы Shenmue 3 переносят дату выхода игры

Студия Ys Net сообщила о вынужденном переносе даты выхода Shenmue 3. Теперь приблизительным сроком выхода игры стала вторая половина 2018 года.

Руководитель разработки Ю Судзуки заявил, что его команда нуждается в дополнительном времени. Команда хочет достичь той концепции, которую ранее поддержали игроки. Из-за этого разработчикам пришлось пересмотреть свой график и перенести релиз на более поздний срок.

Ранее студия Ys Net объявила, что Shenmue 3 не покажут на выставке E3 2017 в этом году.