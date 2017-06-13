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12 июня 17, 21:55
Microsoft анонсировала Forza Motorsport 7 (ВИДЕО)
Forza Motorsport 7
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Студия Turn 10 Studios во время пресс-конференции Microsoft на E3 2017 анонсировала гоночный симулятор Forza Motorsport 7. Вместе с этим был представлен новый автомобиль Porsche 911 GT2 RS.

Студия Turn 10 Studios во время пресс-конференции Microsoft на E3 2017 анонсировала гоночный симулятор Forza Motorsport 7. Вместе с этим был представлен новый автомобиль Porsche 911 GT2 RS.

Разработчики сообщили, что новая часть игровой серии будет самой технически продвинутой гоночной игрой. В Forza Motorsport 7 будет 700 автомобилей, игра поддерживает 4K-разрешение и 60 кадров в секунду.

Выход Forza Motorsport 7 состоится 3 октября на PC c Windows 10, Xbox One и X.
gameway.com.ua
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