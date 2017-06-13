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12 июня 17, 22:23
Metro: Exodus — новая игра студии 4A Games (видео)
Дебютный трейлер демонстрирует мрачную подземную зону, откуда герой вышел в разрушенное поселение.
Разработчики уверяют, что Metro: Exodus предложит нам один из самых атмосферных игровых миров в истории. В частности, игра делают акцент на исследовании дикой пустоши на территории разрушенной апокалипсисом России.
Так же нас ждут огромные, нелинейные уровни. Важную роль при путешествиях по локациям будет играть поезд, показанный в трейлере.
Metro: Exodus выйдет в 2018 году на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Источник: gameway.com.ua