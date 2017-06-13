Metro: Exodus — новая игра студии 4A Games (видео)

Дебютный трейлер демонстрирует мрачную подземную зону, откуда герой вышел в разрушенное поселение.





Разработчики уверяют, что Metro: Exodus предложит нам один из самых атмосферных игровых миров в истории. В частности, игра делают акцент на исследовании дикой пустоши на территории разрушенной апокалипсисом России.





Так же нас ждут огромные, нелинейные уровни. Важную роль при путешествиях по локациям будет играть поезд, показанный в трейлере.





Metro: Exodus выйдет в 2018 году на PC, PlayStation 4 и Xbox One.



