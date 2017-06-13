Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.20
USD
26.12
RUB
0.46
EUR
29.20
USD
26.03
RUB
0.46
EUR
29.36
USD
26.15
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
12 июня 17, 22:23
Metro: Exodus — новая игра студии 4A Games (видео)
Exodus
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новую игру Metro: Exodus от украинской студии 4A Games анонсировали во время презентации Microsoft на выставке E3 2017.
Дебютный трейлер демонстрирует мрачную подземную зону, откуда герой вышел в разрушенное поселение.

Разработчики уверяют, что Metro: Exodus предложит нам один из самых атмосферных игровых миров в истории. В частности, игра делают акцент на исследовании дикой пустоши на территории разрушенной апокалипсисом России. 

Так же нас ждут огромные, нелинейные уровни. Важную роль при путешествиях по локациям будет играть поезд, показанный в трейлере.

Metro: Exodus выйдет в 2018 году на PC, PlayStation 4 и Xbox One.


Источник: gameway.com.ua
Ещё по теме:
Родители подростков против игр
Секретная игра Р. Торнквиста- "The Secret World"
Tecmo работает над Ninja Gaiden Sigma 2 для PS3
Namco Bandai разрабатывает новую игру в серии Ace Combat
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Microsoft анонсировала Forza Motorsport 7 (ВИДЕО)
noimageАвторы Shenmue 3 переносят дату выхода игры
noimageТрейлер анонса Need for Speed Payback, дата выхода
noimageАнонс экшена Extinction, трейлер и скриншоты (фото, видео)
noimageOverwatch: Продажи выросли на 281%
Лента новостей