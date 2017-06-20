Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.14
USD
26.02
RUB
0.45
EUR
29.12
USD
26.02
RUB
0.45
EUR
29.25
USD
26.08
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
19 июня 17, 23:17
ВИДЕО:Студия Techland выпустит 10 дополнений для Dying Light
Dying Light
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Разработчики хотят подготовить игроков к марафону дополнений под названием «Нулевой контент».

Студия Techland выпустит десять дополнений для Dying Light. Зомби-экшен в течение года получит новые квесты, локации, врагов, механики, оружие и другой контент.

Разработчики хотят подготовить игроков к марафону дополнений под названием «Нулевой контент». В итоге в Dying Light появятся новые противники.

Согласно отчетам студии, еженедельно в Dying Light играет около 500 тысяч человек.


Источник: gameway.com.ua
Ещё по теме:
Дополнение для Mass Effect 3
В сети появилось дополнение для Prototype 2
Black Mesa: Source для Half-Life выйдет 14 сентября
Названа точная дата выхода дополнения для Borderlands 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Metro: Exodus — новая игра студии 4A Games (видео)
noimageMicrosoft анонсировала Forza Motorsport 7 (ВИДЕО)
noimageАвторы Shenmue 3 переносят дату выхода игры
noimageТрейлер анонса Need for Speed Payback, дата выхода
noimageАнонс экшена Extinction, трейлер и скриншоты (фото, видео)
Лента новостей