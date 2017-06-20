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19 июня 17, 23:17
ВИДЕО:Студия Techland выпустит 10 дополнений для Dying Light
Студия Techland выпустит десять дополнений для Dying Light. Зомби-экшен в течение года получит новые квесты, локации, врагов, механики, оружие и другой контент.
Разработчики хотят подготовить игроков к марафону дополнений под названием «Нулевой контент». В итоге в Dying Light появятся новые противники.
Согласно отчетам студии, еженедельно в Dying Light играет около 500 тысяч человек.
Источник: gameway.com.ua