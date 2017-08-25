PES 2018 удивит поклонников новыми режимами (видео)

Компания Konami на выставке Gamescom 2017 представила новый трейлер футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018. В PES 2018 игроков ждет несколько новых функций и режимов.





К примеру, вышеупомянутый кооператив, в котором вы сможете сыграть матчи два на два или три на три.



