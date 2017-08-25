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24 августа 17, 10:15
PES 2018 удивит поклонников новыми режимами (видео)
Pro Evolution Soccer 2018
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Pro Evolution Soccer 2018 выйдет 14 сентября
Компания Konami  на выставке Gamescom 2017 представила новый трейлер футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018. В PES 2018 игроков ждет несколько новых функций и режимов. 

К примеру, вышеупомянутый кооператив, в котором вы сможете сыграть матчи два на два или три на три.


Или случайно выбранный матч - любимая функция поклонников серии с новыми возможностями. Pro Evolution Soccer 2018 выйдет 14 сентября на PC, PS4 и Xbox One, а также на PS3 и Xbox 360.

Источник: podrobnosti.ua
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