Главные трейлеры на выставке gamescom 2017 (16 ВИДЕО)

Разработчики и издатели показали уйму разных роликов и представили множество новых проектов. В таком потоке новостей и трейлеров очень легко потеряться, поэтому по традиции в конце недели мы собрали для вас главные трейлеры, чтобы вы точно не упустили ничего интересного!

BioMutant. Геймплейный трейлер





11-минутная демонстрация игрового процесса ролевого экшена BioMutant от студии Experiment 101, где работают создатели Just Cause и Mad Max.





Star Wars Battlefront 2. Геймплейный трейлер режима Starfighter Assault Почти десять минут динамичных космических баталий!





World of Warcraft. Трейлер обновления 7.3 «Тени Аргуса» Трейлер обновления 7.3 «Тени Аргуса» для World of Warcraft. Финальная битва с Легионом вот-вот начнётся!







Heroes of the Storm. Обзор героя Кел'Тузада Видео рассказывает об умениях, способностях и возможностях Кел’Тузада, нового героя Heroes of the Storm.





Immortal: Unchained. Дебютный трейлер Дебютный трейлер фантастического ролевого экшена Immortal: Unchained, вдохновлённого серией Dark Souls.









Tropico 6 Новый трейлер шестой части хорошо известного многим градостроительного симулятора и экономической стратегии Tropico.





Final Fantasy 15: Pocket Edition Дебютный геймплейный трейлер Final Fantasy 15: Pocket Edition для мобильных устройств под управлением iOS, Android и Windows 10.





Wolfenstein 2: The New Colossus В новом ролике, посвящённом Wolfenstein 2: The New Colossus, разработчики рассказывают нам о том, с кем встретится Бласковиц в новой части шутера и как развиваются романтические отношения главного героя.





South Park: The Fractured But Whole. Прохождение демоверсии Геймплейное видео с gamescom 2017. Возвращение в стрипклуб: вторая часть демоверсии South Park: The Fractured But Whole.







God’s Trigger Дебютный трейлер кровавого олдскульного top-down-шутера God’s Trigger от создателей Dying Light.





«Гвинт: Ведьмак. Карточная игра». Тизер сюжетной кампании Дебютный тизер сюжетной кампании для коллекционной карточной игры «Гвинт: Ведьмак. Карточная игра», показанный во время игровой выставки gamescom 2017.









Anno 1800. Дебютный трейлер Встречайте дебютный трейлер градостроительного симулятора Anno 1800, который перенесёт нас в XIX век. Действие игры развернётся на заре индустриальной эпохи.







Assassin’s Creed: Origins. Трейлер игрового процесса Геймплейный ролик Assassin’s Creed: Origins, посвящённый «сильным мира сего»: Клеопатре, Юлию Цезарю и фараону Птолемею Восьмому.





Far Cry 5 в Монтане. Геймплейное видео

Новое геймплейное видео Far Cry 5 — с комментариями продюсера игры Филиппа Фурнье и сценариста Мари Кнадл — продолжает знакомить нас с миром игры.











Age of Empires 4 Неожиданный, но очень приятный видеоанонс Age of Empires 4, случившийся аккурат на gamescom 2017!





Fe Новый трейлер сказочного приключения Fe во всей красе показывает нам волшебный лес, где обитают загадочные светящиеся звери.







