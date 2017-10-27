Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.53
USD
26.83
RUB
0.46
EUR
31.17
USD
26.85
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
26 октября 17, 00:16
Игры для оригинального Xbox теперь доступны на Xbox One
Xbox
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
7/5 (2 голоса)
Microsoft добавила режим обратной совместимости 13 играм для оригинального Xbox. Теперь они доступны для консоли Xbox One.

Microsoft добавила режим обратной совместимости 13 играм для оригинального Xbox. Теперь они доступны для консоли Xbox One.

Все игры поддерживают разрешение 1080p, стабильную частоту кадров и быструю загрузки. Для запуска игры на Xbox One в режиме обратной совместимости подходят как дисковые версии игр, так и цифровые.

- Star Wars: Knights of the Old Republic
- Ninja Gaiden Black
- Crimson Skies: High Road to Revenge
- Fuzion Frenzy
- Prince of Persia: The Sands of Time
- Psychonauts
- Dead to Rights
- Black
- Grabbed by the Ghoulies
- Sid Meier’s Pirates!
- Red Faction II
- BloodRayne 2
- The King of Fighters Neowave
gameway.com.ua
Ещё по теме:
Microsoft анонсировала Forza Motorsport 7 (ВИДЕО)
Системные требования Forza Motorsport 7 (ВИДЕО)
Стали известны игры Xbox Live Gold на август
Humble Bundle выпустит новый платформер (Видео)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Switch теперь поддерживает контроллеры от GameCube (ВИДЕО)
noimageКогда выйдет сиквел PlayerUnknown’s Battlegrounds
noimageМини-компьютеры Intel: для учебы, развлечений и игр
noimageКак выбрать игровые слоты для получения наибольшей выгоды
noimageВ Sea of Thieves надоедливых игроков можно запирать в клетки
Лента новостей