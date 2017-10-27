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26 октября 17, 00:16
Игры для оригинального Xbox теперь доступны на Xbox One
Microsoft добавила режим обратной совместимости 13 играм для оригинального Xbox. Теперь они доступны для консоли Xbox One.
Все игры поддерживают разрешение 1080p, стабильную частоту кадров и быструю загрузки. Для запуска игры на Xbox One в режиме обратной совместимости подходят как дисковые версии игр, так и цифровые.
- Star Wars: Knights of the Old Republic
- Ninja Gaiden Black
- Crimson Skies: High Road to Revenge
- Fuzion Frenzy
- Prince of Persia: The Sands of Time
- Psychonauts
- Dead to Rights
- Black
- Grabbed by the Ghoulies
- Sid Meier’s Pirates!
- Red Faction II
- BloodRayne 2
- The King of Fighters Neowave