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30 октября 17, 19:20
The Gardens Between выйдет на PS4 (ВИДЕО)
The Gardens Between
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The Voxel Agents работает над сюрреалистической приключенческой головоломкой The Gardens Between.

The Voxel Agents работает над сюрреалистической приключенческой головоломкой The Gardens Between. Игру анонсировали изначально на PC, а в рамках презентации Sony на Paris Games Week стало известно, что она также выйдет на PS4.

Завязка: лучшие друзья Френдт и Арина оказались в странном саду на неизвестном острове. Чтобы узнать, как они там очутились и как вернуться домой, им нужно будет пройти долгий путь, раскрыть секреты острова и узнать больше о детстве, дружбе и взрослении.

The Gardens Between выйдет в 2018 году.
gameway.com.ua
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