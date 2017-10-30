The Gardens Between выйдет на PS4 (ВИДЕО)

The Voxel Agents работает над сюрреалистической приключенческой головоломкой The Gardens Between. Игру анонсировали изначально на PC, а в рамках презентации Sony на Paris Games Week стало известно, что она также выйдет на PS4.

Завязка: лучшие друзья Френдт и Арина оказались в странном саду на неизвестном острове. Чтобы узнать, как они там очутились и как вернуться домой, им нужно будет пройти долгий путь, раскрыть секреты острова и узнать больше о детстве, дружбе и взрослении.

The Gardens Between выйдет в 2018 году.