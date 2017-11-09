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9 ноября 17, 09:50
CoD: WW2 — сравнение графики на PS4 Pro и Xbox One X
CoD: WW2
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Недавно состоялся релиз шутера Call of Duty: WW2 от Sledgehammer Games и Activision, который практически совпал со стартом продаж консоли нового поколения Xbox One X.

Недавно состоялся релиз шутера Call of Duty: WW2 от Sledgehammer Games и Activision, который практически совпал со стартом продаж консоли нового поколения Xbox One X.

Последняя претендует на роль самой производительной и графически прокачанной системы для видеоигр. Давайте посмотрим, так ли это на примере сопоставления скриншотов геймплея и кат-сцен CoD: WW2 на PS4 Pro и Xbox One X. Для сравнения взяты скриншоты в разрешении 4K.



По факту Xbox One X будет по мощней. Она выигрывает у PS4 Pro в плане освещения, теней и чуть более четких текстур оружия и поверхностей. Но назвать эти отличия существенными на примере CoD: WW2 — не получается. На обеих консолях игра выдает хорошую, вполне конкурентную по отношению друг к другу картинку.

В дальнейшем будет очень интересно понаблюдать за графическим соперничеством Xbox One X и PS4 Pro в других ААА играх. Возможно, там мы увидим более ощутимую разницу. Хотя, скорее всего это будет касаться лишь эксклюзивов.

Разработчики мультиплатформенных игр, очевидно, будут стараться поддерживать статус-кво по производительности и качеству графики между Xbox One X и PS4 Pro. Так, как им выгодно обеспечивать продажи на обеих платформах.
gameway.com.ua
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