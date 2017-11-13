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13 ноября 17, 13:18
Разработчик Pokemon Go создал игру "Гарри Поттер". ВИДЕО
Harry Potter: Wizards Unite
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Студия Niantic, ответственная за хитовую мобильную игру Pokemon Go, совместно со студией Warner Bros. создали игру с элементами дополненной реальности по вселенной «Гарри Поттера».
Об этом сообщает Mashable.

Новая игра получила название Harry Potter: Wizards Unite. Пока о геймплее известно немногое, но похоже, что пользователям придется посещать места в реальном мире, чтобы найти там объекты из мира виртуального и взаимодействовать с ними. Игрокам предстоит встретить волшебных персонажей и магических зверей, а также учить заклинания.

Ожидается, что релиз Harry Potter: Wizards Unite состоится в 2018 году.

Ранее стало известно, что вышла первая за девять лет Call of Duty про Вторую мировую войну.


Источник: ru.publika.md
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