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13 ноября 17, 13:18
Разработчик Pokemon Go создал игру "Гарри Поттер". ВИДЕО
Об этом сообщает Mashable.
Новая игра получила название Harry Potter: Wizards Unite. Пока о геймплее известно немногое, но похоже, что пользователям придется посещать места в реальном мире, чтобы найти там объекты из мира виртуального и взаимодействовать с ними. Игрокам предстоит встретить волшебных персонажей и магических зверей, а также учить заклинания.
Ожидается, что релиз Harry Potter: Wizards Unite состоится в 2018 году.
Ранее стало известно, что вышла первая за девять лет Call of Duty про Вторую мировую войну.
Источник: ru.publika.md