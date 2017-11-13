Разработчик Pokemon Go создал игру "Гарри Поттер". ВИДЕО

Об этом сообщает Mashable.





Новая игра получила название Harry Potter: Wizards Unite. Пока о геймплее известно немногое, но похоже, что пользователям придется посещать места в реальном мире, чтобы найти там объекты из мира виртуального и взаимодействовать с ними. Игрокам предстоит встретить волшебных персонажей и магических зверей, а также учить заклинания.





Ожидается, что релиз Harry Potter: Wizards Unite состоится в 2018 году.





Ранее стало известно, что вышла первая за девять лет Call of Duty про Вторую мировую войну.



