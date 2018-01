Amazon поделился новой информацией, связанной со Switch. В списке товаров пользователи нашли 18 безымянных проектов для гибридной консоли от Nintendo.

У игр пока нет названий, однако есть порядковые номера. Также в описании указано: Just Announced at the Nintendo Switch Event.

Скорее всего, новые игры нам покажут в январе в рамках Nintendo Direct.