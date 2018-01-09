Авторы Star Citizen ответили на обвинения Crytek

Студия Cloud Imperium Games, ответственная за Star Citizen, в декабре 2017 года получила судебный иск от Crytek. Причина — нарушения контракта и авторских прав.

Теперь CIG отреагировала на иск. Команда опубликовала полное лицензионное соглашение, которое снимает все вопросы и претензии.

У студии было право на создание только одной игры на движке CryEngine. Вместе с этим команда нарушила условия, сменив движок своего проекта на Amazon Lumberyard.

Команда могла использовать соответствующий движок для игры Space Citizen и связанной с ней Squadron 42. Вместе с этим разработчики оставили за собой право менять названия. При этом условия соглашения не распространяются на любые другие проекты, созданные на базе других движков.

Также студия получила исключительные права на использование движка CryEngine и право на его эксклюзивное внедрение в игру. Это не означает, что Cloud Imperium Games должна использовать только один движок. В связи с этим команда воспользовалась Amazon Lumberyard.