Kingdom Come: Deliverance получила обновление 1.3

Warhorse Studios выпустила обновление для Kingdom Come: Deliverance. Патч 1.3 вести 5,7 ГБ. Это крупное обновление пользователи ждали с нетерпением, так как игра получила долгожданные улучшения.

- Теперь можно сохраняться без боязни испортить файл сохранения из-за вылета игры;

- Изменены настройки «Уровня детализации», благодаря чему неожиданное появление предметов в кадре сокращено. Одновременно с этим был улучшен стриминг текстур.