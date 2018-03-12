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12 марта 18, 10:23
Kingdom Come: Deliverance получила обновление 1.3
Kingdom Come
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Warhorse Studios выпустила обновление для Kingdom Come: Deliverance. Патч 1.3 вести 5,7 ГБ.

Warhorse Studios выпустила обновление для Kingdom Come: Deliverance. Патч 1.3 вести 5,7 ГБ. Это крупное обновление пользователи ждали с нетерпением, так как игра получила долгожданные улучшения.

- Теперь можно сохраниться при выходе из игры; 
- Теперь можно сохраняться без боязни испортить файл сохранения из-за вылета игры;
- Изменены настройки «Уровня детализации», благодаря чему неожиданное появление предметов в кадре сокращено. Одновременно с этим был улучшен стриминг текстур.
gameway.com.ua
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